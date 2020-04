Iniesta ne pense pas encore à la retraite

L'ancien joueur du FC Barcelone et la sélection espagnole, Andrés Iniesta a reconnu, ce mercredi, qu'il se sentait heureux dans les rangs de Vissel Kobe, au Japon, et qu'il ne comptait pas raccrocher les crampons tout de suite.

"Parfois ça m'arrive d'y penser, mais pour être sincère, ce n'est pas pour maintenant. Du temps que je mens bien, notamment sur le plan physique et que je suis motivé. Je suis heureux et cela me donne beaucoup de force pour jouer", a expliqué Iniesta via un direct avec le Barça."

Sur la possibilité de voir La Masía, le centre de formation du Barça, porter son nom, Iniesta a répondu : "Ce serait un honneur que La Masía porte mon nom. Elle représente beaucoup pour moi et c'est un monument sacré du Barça."

"D'un autre côté, elle pourrait aussi porter le nom de tous les joueurs importants qui y sont passés. Voir La Masía porter mon nom pour la vie, ça serait beau", a-t-il conclu.

Pour terminer, Iniesta a livré ses impressions sur la saison 2019-20 du FC Barcelone, qu'il considère toujours comme la meilleure équipe du monde.

"Il réalise une très bonne saison. Je ne suis pas très objectif avec le Barça, ça a été mon équipe et mes coéquipiers, mais je pense toujours qu'il s'agit d'une équipe différente des autres, et je pense que le Barça a un effectif incroyable", a-t-il conclu.