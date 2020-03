"Manchester United ? Je ne regrette rien du tout"

Phénomène éphémère de Manchester United, Federico Macheda a fait vibrer les supporters des Red Devils en 2008 alors qu'il n'avait que 17 ans. En moins de quarante matches, toutes compétitions confondues, pour le club mancunien, l'Italien a laissé une empreinte et marqué les esprits.

Dans un entretien accordé à 'Goal', Federico Macheda est revenu sur son passage à Manchester United alors qu'il fait aujourd'hui les beaux jours du Panathinaïkos.

"Je ne regrette rien. Manchester United a été une très belle expérience pour moi et j'ai encore de nombreux souvenirs fantastiques de mon séjour là-bas. Des souvenirs que j'emporte toujours avec moi partout où je vais. À Manchester, j'ai grandi non seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme et je chérirai toujours ces merveilleux souvenirs de mon temps passé à jouer pour le plus grand club du monde", a expliqué l'ancien attaquant des Red Devils.

"J'ai eu beaucoup de malchances avec les blessures"

L'Italien a poussé pour rejoindre la Sampdoria en prêt alors que des clubs anglais souhaitaient l'enrôler. Un choix qu'il regrette aujourd'hui : "Je ne prendrais plus cette décision. J'ai dit une fois qu'aller à la Sampdoria était une erreur car c'était une expérience négative pour moi, mais cela fait partie intégrante de la carrière d'un footballeur. Parfois, vous prenez une bonne, parfois une mauvaise décision. Celle-là était mauvaise. Mais c'était une bonne leçon, qui m'a beaucoup appris".

Federico Macheda ne regrette rien de son passage chez les Red Devils : "Nous savons tous qu’il est difficile pour quiconque de s’établir dans un club comme celui-là, mais j’ai laissé une marque sur l’histoire de United. N'oubliez pas que pendant mon séjour à Manchester United, il y avait beaucoup de grands joueurs, donc il était difficile de jouer régulièrement. Bien sûr, j'aurais aimé jouer plus longtemps mais je n'ai aucun regret car j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux pour exceller mais comme tout le monde le sait, j'ai également été un peu malchanceux avec les blessures. Après cela, le club et moi sommes allés sur des routes distinctes et j'ai pris mon propre cheminement de carrière".

"Personne ne sait comment ma carrière se serait déroulée si je n'avais pas marqué ce but contre Villa. Mais j'ai eu beaucoup de malchance avec des blessures dans les années qui ont suivi ce fameux but et ce n'était pas facile de faire face physiquement et mentalement", a conclu l'Italien. Après un échec à Cardiff, les choses se sont améliorées pour l'attaquant ces dernières années et il est actuellement au Panathinaikos où il profite d'un sort fructueux face au but. Il a déjà égalé son meilleur total de buts sur une saison avec 13 buts dans toutes les compétitions, mais avec tous les championnats fermés en raison du Covid-19 qui sait quand, ou si, il pourra ajouter d'autres buts à son bilan cette saison.