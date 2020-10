Madrid et Barcelone veulent récupérer Alaba

Dans l'excellent début de saison bavarois, il n'existe qu'une seule zone d'ombre qui peut porter à confusion. David Alaba, le couteau-suisse défensif de Flick, est en fin de contrat cet été et ne souhaite pas prolonger.

Une guerre est déclarée depuis plusieurs semaines entre le clan du joueur et les dirigeants bavarois, qui se manquent ponctuellement de respect sans arriver à un accord. La dernière offre du Bayern de 16 millions par an ne serait pas suffisante pour le joueur et ses agents, lui qui voudrait gagner autant que Neuer.

Forcément, cette guerre commence à intéresser les grands clubs européens, comme la Juventus, Manchester United, à qui on peut ajouter maintenant le Real Madrid et le FC Barcelone.

Pour le moment, le joueur ne souhaite pas s'intéresser à ces rumeurs, et confirme être concentré sur le Bayern Munich. A partir de janvier, il sera autorisé à négocier avec d'autres clubs.