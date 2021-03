Magnifique doublé de Mitrovic pour la Serbie sous les yeux de Jovic sur le banc

Aleksandar Mitrovic était en grande forme lors du match Serbie-Irlande. L'attaquant de Fulham est entré en jeu à la 63e minute et à la 68e minute, il a réussi un piqué magistral pour porter le score à 2-1. À la 75e minute, il a inscrit un doublé pour donner à son équipe sa première victoire de la campagne de qualification. Jovic, quant à lui, n'a eu que dix minutes et n'a pas pu s'approcher du but de Travers.