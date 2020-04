"Fernandes a donné plus de vie à Manchester United"

Bruno Fernandes s'est révélé être un "leader" à Manchester United, admet le capitaine du club Harry Maguire, le milieu de terrain international du Portugal ajoutant "un peu plus de vie" aux Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer a obtenu une cible de longue date au cours du mercato d'hiver. 55 millions d'euros ont été nécessaire pour garantir la signature de Bruno Fernandes, mais cela ressemble déjà à de l'argent bien dépensé compte tenu de l'impact qu'il a eu à Old Trafford.

La présence du milieu de terrain de 25 ans a contribué à élever le niveau collectif à Manchester United, Maguire étant heureux d'avoir une autre figure inspirante à ses côtés. Le défenseur le plus cher du monde prétend qu'il y en a beaucoup qui entrent dans cette catégorie au sein de l'équipe de Solskjaer, bien qu'il soit ravi d'être celui chargé de prendre le brassard. "C'est avant tout un grand privilège d'être capitaine de Manchester United", a déclaré Maguire à 'Sky Sports'.

"Je dois prendre soin de mon propre jeu, m'assurer que je joue à mon niveau, puis prendre soin de l'équipe. Je pense qu'il est important en tant que capitaine de mettre l'équipe avant votre propre performance, mais vous devez être sur le terrain pour mettre cela en œuvre. Dans le coin, nous avons maintenant un certain nombre de leaders. Bruno est arrivé et s'est montré être un leader. Nous avons un groupe avec beaucoup de pros expérimentés, nous essayons donc tous de s'aider. C'est quelque chose que je veux m'assurer que ce club aille de l'avant et revienne là où il devrait être", a ajouté le capitaine des Red Devils.

"J'ai appris avec Young"

Harry Maguire a obtenu le brassard de capitaine à Manchester United quelques mois après son transfert record de 90 millions d'euros en provenance de Leicester, avec le départ d'Ashley Young à l'Inter, le voyant jouer ce rôle à temps plein. "Au cours des six mois où j'ai travaillé avec Ash, il a été brillant en tant que capitaine, a ajouté Maguire. Il avait une grande autorité, il avait un grand respect. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ashley s'en aille en janvier, mais je lui souhaite tout le succès possible et j'ai beaucoup appris de lui dans ce court laps de temps."

Le départ de Young faisait partie de la nouvelle vision de Solskjaer pour United, Fernandes étant également la clé de ses plans. Sa créativité au milieu du terrain était considérée comme un gros point faible pour les Red Devils avant son arrivée, d'autres bénéficiant désormais d'un créateur de classe mondiale pour tirer les ficelles. Harry Maguire a déclaré à propos de la recrue hivernale: "Il a été brillant depuis son arrivée. Il a été brillant hors du terrain et sur le terrain. Il a faim, il veut gagner. Vous pouvez dire qu'il a été élevé avec cette attitude."

"Il vient de nous donner un peu plus de vie, un peu plus de créativité au milieu. C'est un début. Il y a beaucoup d'aspects de son jeu que je suis sûr qu'il voudra améliorer et je suis sûr qu'il sera encore meilleur pour ce club. Nous devons également faire revenir Paul Pogba, qui va encore améliorer son jeu. Il y a maintenant une bonne compétition pour les places au centre du milieu de terrain", a conclu le capitaine de Manchester United.