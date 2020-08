Maguire ne sera finalement pas sélectionné avec l'Angleterre

Harry Maguire, capitaine de Manchester United, a été prié de quitter la sélection anglaise qui était en passe d'affronter l'Islande et le Danemark en Ligue des Nations. En effet, le joueur a été condamné à 21 mois et 13 jours de prison avec remise de peine pendant trois ans pour agression sur la police, blessures corporelle et tentative de corruption, pendant ses vacances à Mykonos.

Le défenseur anglais de 27 ans a été arrêté avec deux amis après une rixe avec d'autres touristes britanniques.

Maguire a reçu une remise de peine de trois ans car il s'agit de son premier délit, mais le joueur comme le club feront appel.

Gareth Southgate, le sélectionneur anglais avait fait appel à Maguire pour la Ligue des Nations mais il est revenu sus ses pas ont finalement décidé d'un accord commun de ne pas le convquer.