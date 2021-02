Maguire s'en prend à l'arbitrage après le nul contre West Brom

Manchester United a encore perdu de précieux points dans la course au titre en Premier League en se faisant neutralisé par West Bromwich dimanche en championnat.

Harry Maguire, défense des Red Devils, a analysé ce match nul face aux médias anglais après la rencontre et est revenu sur le penalty sifflé puis annulé par la VAR en faveur de son équipe.

"Nous avons créé beaucoup d'opportunités, suffisamment pour gagner le match. C'était difficile pour nous avec le but que nous avons concédé - pour nous, c'était une faute. Nous avons joué le match dans leur camp. Nous pouvons faire plus et nous améliorer, mais c'est décevant. C'était un travail difficile contre une équipe qui défend bien. En deuxième mi-temps, nous avons joué avec un grand rythme", a commencé le joueur au micro de 'Sky Sports'.

Puis, le défenseur central est revenu sur le penalty qui leur a été annulé : "J'étais tellement sûr que c'était un penalty. Je ne comprends pas pourquoi il a été envoyé pour le vérifier. Je suis en avance sur le défenseur, je sens un contact sur mon épaule, il me tire en arrière, et puis je sens aussi un contact sur mes talons. C'était minime, mais c'est un penalty."

"J'étais tellement confiant que ce penalty allait être donné, mais il semble que les décisions prises en ce moment vont à notre encontre. Mais nous ne pouvons pas compter sur la VAR, nous avons souffert et nous devons nous améliorer", a-t-il ajouté.