"Mahrez est le plus grand de l'histoire de l'Algérie"

Dans cette période d’inactivité, plusieurs joueurs font des directs sur les réseaux sociaux afin d’être plus proche de leurs fans. Comme c'est le cas de Said Benrahma, qui durant un live sur son compte Instagram, a été questionné sur qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'Algérie.

Beaucoup à sa place aurait eu beaucoup de mal à répondre à cette question, surtout quand un certain Rabah Madjer a porté le maillot des Fennecs. Mais ce n'est pas le cas du joueur de Brentford, pour lui c'est très clair : "Pour moi le meilleur joueur de tous les temps c'est Mahrez, c'est un grand joueur qui a quasiment tout gagné dans sa carrière. Il a remporté une CAN, il a gagné la Premier League et il a été désigné meilleur joueur d'Angleterre. C'est le meilleur pour moi, il y a eu de grands joueurs algériens par le passé mais Mahrez est le numéro 1", a-t-il répondu.

#Benrahma qui parle de Riyad #Mahrez en indiquant qu'il est le meilleur joueur Algérien dans l'histoire du football Dz #TeamDz ... cc @DZfoot pic.twitter.com/kf8zGWwAxo — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) April 2, 2020

Voilà une déclaration qui risque de ne pas plaire à tous les Algériens.