"Mahrez est prévisible mais injouable"

Riyad Mahrez était un peu «prévisible» en rejoignant Manchester City, admet Paul Dickov, mais l'ailier algérien est désormais considéré comme un «joueur de très haut niveau» et qui parfois peut même être "injouable".

Les Sky Blues ont beaucoup investi dans un joueur qui a guidé Leicester à un remarquable triomphe national en 2016, gagnant au passage le prix du joueur de l'année PFA. 70 millions d'euros, c'est la somme qui avait été déboursée pour ses services.

Cet accord a fait de Mahrez le transfuge record de City et cela l'a propulsé sous les projecteurs les plus brillants du côté d'Etihad Stadium. Une concurrence féroce dans les rangs des Eastlands l'a empêché d'assurer rapidement une place dans le onze de départ sous les ordres de Pep Guardiola.

Il a cependant progressé dans l'ordre hiérarchique des milieux offensifs et comptabilise maintenant 116 apparitions pour les Citizens. Il a aussi remporté une nouvelle couronne de champion d'Angleterre en 2019.

La capacité de Mahrez à créer la différence sur les flancs n’a jamais été mise en doute, mais Dickov estime que son jeu est devenu plus complet ces derniers temps car il ne compte plus uniquement sur le fait de travailler le ballon sur son pied gauche. L'ancien attaquant de City a été très élogieux envers le champion d'Afrique 2019 dans un entretien accordé au site du club en indiquant: "Au cours des 18 derniers mois, il a un peu mélangé les choses. Nous savons qu'il aime jouer du côté droit. Je ne dirais pas qu’il était prévisible car il a un talent fantastique, mais il débordait souvent par sa gauche. Maintenant, il fait beaucoup plus réfléchir les défenseurs parce qu’il vérifie et va sur sa droite. Il lâche le ballon tôt parfois."

Dickov n'est pas la seule ancienne star de City à avoir chanté les louanges de Mahrez. Michael Brown a, lui aussi, perçu une progression notable de la part du joueur de 29 ans pendant son séjour à Manchester. Il a déclaré après avoir été témoin d'une victoire 1-0 contre Brighton mercredi: "Quand il sourit et apprécie son football, c'est brillant. Dans des zones aussi étroites, il est génial, mais s'il y a de la place pour lui, il peut couper à gauche ou à droite, il aime percuter. Une fois qu'il est dans la surface, vous ne pouvez pas l'approcher avec ce physique qu'il a. Je ne voudrais pas jouer contre lui! Il a une telle capacité et parfois il est injouable."

Mahrez a été remplacé après 67 minutes lors de la courte victoire de City sur Brighton, Phil Foden marquant le seul but d'un match qui a vu Raheem Sterling manquer un autre penalty pour les Sky Blues.