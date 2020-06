"Maintenant, Bale voudrait jouer avec du public, même ceux qui le sifflent"

Le football va faire son grand retour en Espagne après 3 mois d'arrêt en raison de la pandémie coronavirus, et qui de mieux que la grande star de la Liga Gaizka Mendieta pour analyser la situation.

L'ancien joueur a reconnu que ce ne sera pas facile de jouer à huis-clos, et a taclé gentiment Gareth Bale : "Je crois que si tu lui demandes à lui, et aux autres joueurs, ils vont te dire qu'ils préfèrent jouer avec du public, même avec ceux qui sifflent. C'est quelque chose qui fait partie de la culture du football", a-t-il déclaré dans une interview avec 'Daily Mail'.

"Pour Bale, ce sera difficile de passer du Bernabeu, rempli de supporteurs, à Valdebebas, sans supporteurs et sans tribunes. Ce sera un grand contraste."

Mendieta a expliqué que la Liga est devenue une compétition très équilibrée et a averti qu'il faut prêter attention non seulement à la course au titre mais aussi aux équipes qui tentent d'éviter la relégation : "La lutte pour le mantien est aussi très excitante. La relégation a été incroyable ces dernières années."