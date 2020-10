Que devient Donny Van de Beek ?

Transféré pour 55 millions d'euros depuis l'Ajax Amsterdam vers Manchester United cet été, Donny Van de Beek n'a disputé que 59 petites minutes de jeu en Premier League réparties sur 4 matchs depuis le début de la saison.

Deux mois après son arrivée, celui qui était annoncé comme un renfort de taille pour le milieu de terrain mancunien semble ne pas avoir convaincu Ole Gunnar Solskjaer. Son entraîneur ne l'a pas fait entrer en jeu lors du dernier match des Red Devils face à Chelsea (0-0).

Même son de cloche en coupe ou en Ligue des champions, le Néerlandais n'a disputé que deux minutes de jeu face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Mauvaise adaptation ou mis de côté par son coach, toujours est-il que l'ancien joueur de l'Ajax se confronte à une rude concurrence à United. Le trio Fred, MacTominay et Bruno Fernandes semble complémentaire et fonctionne bien, laissant de côté un certain Paul Pogba pour le moment.