Mais où est passé Miralem Pjanic ?

Arrivé de Turin pendant l'été, Miralem Pjanic a eu du mal à se remettre au niveau après être passé par le Covid-19, et dispose pour le moment de peu de temps de jeu à Barcelone.

Titulaire contre le Ferencvaros, l'international bosnien a de nouveau passé la rencontre sur le banc contre le Real Madrid en Liga, et Koeman a encore choisi de miser sur le double pivot De jong-Busquets.

Un double pivot qui a toujours du mal à porter ses fruits et qui a montré une triste image samedi après-midi. Pourtant, malgré la situation du Barça en seconde période, Ronald Koeman a choisi de laisser Pjanic sur le banc pour la totalité de la rencontre.

Sergio Busquets a réalisé l'un de ses pires matchs contre le Real Madrid, et Frenkie de Jong s'est montré très irrégulier. Seul Sergio Busquets est sorti avant la fin du match, et a été remplacé par Antoine Griezmann, et sa place dans le double pivot a été prise par Philippe Coutinho. Un changement offensif, a priori.

Un choix déjà contesté par les supporters du Barça, qui souligne encore une fois la décision de Koeman de ne pas compter sur Miralem Pjanic, qui n'a été titulaire qu'une seule fois depuis le début de la saison.

Cette semaine, il sera de retour à Turin pour affronter son ancienne équipe, qu'il connait plutôt bien. Ronald Koeman aura le dernier mot et devra choisir si oui ou non, il donne une nouvelle opportunité à son milieu bosnien.