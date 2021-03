Mais où est passé Moussa Dembélé ?

Après avoir traversé une période creuse, l'Atletico s'est réveillé contre l'Athletic (2-1) et a pris trois points précieux pour éloigner ses poursuivants immédiats dans la lutte pour le titre de champion d'Espagne. Le Barça a désormais six points de retard et le Real Madrid en a huit.

L'équipe colchonera sait qu'elle va devoir se battre jusqu'à la fin. Cependant, Simeone ne semble pas compter sur tout le monde pour autant. Moussa Dembélé a à peine disputé 24 minutes de jeu depuis son arrivée dans les rangs madrilènes.

L'ancien joueur du Celtic Glasgow, qui a atterri au Wanda Metropolitano lors du mercato hivernal, n'a pas l'importance qu'il pensait avoir dans l'effectif de Simeone et tout semble indiquer qu'il retournera à Lyon cet été, comme le rapporte 'Marca'.

Le Français devait prendre la place de Diego Costa dans l'effectif mais ne parvient pas à s'adapter en Espagne. L'attaquant a joué 16 minutes contre Levante et 8 minutes contre Chelsea, deux matchs qui se sont soldés... par des défaites.