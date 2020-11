Makelele revient sur son départ du Real Madrid

En 2000, Claude Makélélé fait le grand saut en rejoignant l'équipe des Galactiques. En 2003, seulement trois ans après son arrivée, le Français quitte le Santigao Bernabeu, avec néanmoins une armoire garnie de trophées : deux championnats espagnols, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe Intercontinentale.

Dans un entretien avec le magazine anglais 'Four Four Two', l'ancien milieu de terrain a évoqué son passage au Real Madrid.

"Après ma troisième saison, la direction m’a dit qu’elle était ravie de mes performances et m’a promis une augmentation comme récompense. (...) Puis David Beckham a été recruté et nous sommes partis en stage de préparation et on m’a dit que l’augmentation n’était plus possible. Que je pouvais prolonger, mais pas aux mêmes termes. On m’a dit que je devais déjà m’estimer heureux de jouer au Real Madrid", a déclaré Makélélé.

"J’ai senti que c’était fini et que je voulais partir. Au début, il n’y a pas eu d’offres, aucun club ne pensait vraiment que le Real me laisserait partir. Mais j’ai commencé à pousser un peu, la vérité est sortie. J’ai dit à la direction du Real Madrid que des clubs étaient intéressés, mais ils ont prétendu le contraire. Ils pensaient que j’allais accepter la situation. Quand ils ont réalisé que c’était sérieux, c’était trop tard. Ils m’ont fait une offre avec le même salaire que certaines stars de l’équipe. Mais dans mon esprit, mon choix était fait", ajoute-t-il.

Déterminé à quitter le Real Madrid cet été-là, Makélélé rejoint finalement Chelsea, avec qui il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.