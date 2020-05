Malang Sarr a annoncé son départ cet été

Le défenseur français a annoncé à 'Téléfoot' qu'il n'allait pas prolonger son contrat qui se termine en juin prochain.

"Pour l'instant, j'ai pris la décision de ne pas prolonger avec l'OGC Nice. Et on verra bien comment va se finir la saison et à partir de là, je prendrai mes décisions mais j'aimerai bien finir la saison avec l'OGC Nice et après, voir ce qui va se passer."

Interrogé ensuite sur son avenir, Malang Sarr a fait un petit point. "Je n'ai pas de préférence mais après, il y a d'autres championnats en Europe qui sont très attirants : le championnat allemand par exemple qui est en train de monter en puissance. (...) L'Espagne, c’est aussi un championnat qui me plaît, le championnat français a de très bonnes équipes. Pour l'instant, je n'ai pas encore forcément pris ma décision mais je suis plus porté sur le projet sportif et le temps de jeu."

Le natif de Nice ne pourra pas reporter les couleurs niçoises vu que la saison 2019-2020 a définitivement été stoppée.