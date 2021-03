Maldini envoie un message à Zlatan Ibrahimovic

La légende de l'AC Milan, Paolo Maldini, a rejeté les suggestions affrimant que Zlatan Ibrahimovic serait plus grand que le club lombard.

Ibrahimovic a été une révélation depuis son retour à Milan pour un second mandat fin décembre 2019, l'éternel joueur de 39 ans étant le fer de lance du club pour le Scudetto cette année.

L'ancien attaquant de Manchester United et du Paris Saint-Germain, en fin de contrat à la fin de la saison, a marqué 14 buts en Serie A en 2020-21 pour aider Milan à se hisser à la deuxième place, à six points de son rival Inter.

Maldini est maintenant directeur technique à Milan et considère Ibrahimovic comme une "ressource énorme", mais il pense que le club est bien placé pour résister au départ du Suédois s'il ne prolonge pas son contrat à San Siro.

"La vérité est que le club est au-dessus de n'importe quel joueur parce que les joueurs passent, et le club reste", a déclaré Maldini à So Foot.

"Il y a des joueurs qui laissent une trace différente des autres, et Zlatan en fait partie. C'est un motivateur. C'est un personnage qui peut sembler compliqué à gérer, mais pour ceux qui parviennent à tirer toutes ses qualités, il est une ressource énorme. Le club est au-dessus de n'importe quel joueur, et cela vaut pour tout le monde."

L'excellente saison de Milan lui donne une chance de décrocher un premier titre de Serie A depuis la campagne 2010-11, tandis qu'il est en passe de retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis 2013-14, lorsqu'il avait été éliminé en huitièmes de finale par l'Atletico Madrid.

Malgré sa longue absence de la compétition reine, l'ancien Rossoneri est catégorique : Milan est toujours une proposition extrêmement attrayante pour les nouveaux joueurs.

"Croyez-moi, cela fait huit ans que Milan ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions, mais quand Milan appelle, les joueurs du monde entier rêvent encore", a-t-il déclaré. "Bien sûr, nous sommes tournés vers l'avenir, mais le passé, que nous devons respecter, compte. Quand votre nom est Milan et que vous appelez un joueur, vous êtes l'un des trois clubs les plus performants au monde. Nous devons toujours nous en souvenir. Je crois que Milan, en Italie sans le moindre doute et en Europe aussi, est considéré comme un club vertueux."

Milan a affronté Manchester United en huitième de finale aller de l'Europa League vendredi, et accueille Naples en Serie A lundi.