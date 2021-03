Malgré sa convocation, Cavani ne jouera pas face au Milan AC

L'entraineur de Manchester United, Solskjaer, avait fait revenir trois joueurs importants : David de Gea, Van de Beek et Edinson Cavani. Tous trois ont été convoqués pour le choc face à Milan.

Cependant, le club anglais a mis à jour sa liste avant de prendre l'avion et l'attaquant uruguayen n'y figurait pas.

Comme l'a confirmé Manchester United, Cavani ressentait toujours une gêne après le dernier entraînement et, finalement, il n'a pas pris l'avion pour Milan.

"Cavani a souffert d'une gêne lors du dernier entraînement avant le vol et a été écarté de la liste", a déclaré l'entraîneur des "Red Devils". Heureusement pour le Norvégien, David de Gea et Van de Beek étaient aptes et ont pu être du voyage.