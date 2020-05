Malgré son amour pour la Real, Emery pourrait entraîner l'Athletic Bilbao

Unai Emery, qui a notamment affirmé que Mbappé marquera une époque au Real Madrid, a également évoqué son avenir.

Le technicien basque, au chômage depuis près de six mois depuis son départ d'Arsenal, réfléchit à sa prochaine destination.

Dans une interview concédée à 'AS', le Basque a déclaré : "Je suis un professionnel. Mon coeur a toujours été avec la Real, où je suis resté dix ans, mais si un joueur l'Athletic m'appelle...".

Par la même occasion, Emery n'a fermé la porte à aucun autre club de Liga. "J'ai été à Valence, mais si Levante m'appelle... J'ai été à Séville, mais si le Betis m'appelait... Où l'on me voudra et je me sentirai reconnu, j'irai, c'est le plus important".