Manchester City lance son maillot domicile 2020-21

L'équipementier de Manchester City et le club citizen ont décidé de dévoiler et de mettre en vente le maillot domicile de l'équipe des Citizens pour la saison 2020-2021.

Un maillot qui rompt avec le traditionnel bleu ciel unis des derniers maillots domicile de l'équipe, et qui présente un motif de mosaïque, inspiré des murs du quartier nord de Manchester.

"L'art, l'industrie, le football, la musique, la mode, le bruit et la couleur sont dans l'ADN de Manchester et les mosaïques sont une célébration de cette culture diverse de notre ville, dont nous sommes fiers", a annoncé City dans son communiqué.

From the City, by the City, for the City.



Our @pumafootball 2020/21 Home Kit



#ThisIsOurCity