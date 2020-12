Gary Neville déjà fan du jeu de tête d'Edinson Cavani

Gary Neville a fait l'éloge d'Edinson Cavani, affirmant qu'il était l'un des meilleurs du monde à son poste. L'international uruguayen a toujours été un buteur redoutable tout au long d'une carrière qui l'a vu briller à Palerme, à Naples ainsi qu'au Paris Saint-Germain. Désormais, les Red Devils attendent de lui la même réussite.

Et petit à petit, El Matador commence à prendre ses marques. Il y a d'abord eu des signes de qualité, avant qu'il ne lance réellement sa saison avec deux buts marqués et une passe décisive délivrée pour offrir la victoire face à Southampton (2-3), ce dimanche. Un doublé inscrit grâce à deux reprises de la tête dont il a le secret.

C'est même l'une des marques de fabrique de l'ancien attaquant du PSG. Doté d'un sens du timing inégalé, Edinson Cavani sait parfaitement passer devant son vis-à-vis avant d'effectuer sa reprise. Un geste qu'il ne cesse de répéter, sans qu'aucun défenseur parvienne à l'en empêcher. Pour Gary Neville, c'est presque impossible !

Edinson Cavani, un réveil qui tombe à pic ?

"La chose intéressante à propos de son [premier] but, c'est que Cavani est l'un des meilleurs dans ce domaine, il le fait depuis des années. Il l'a fait contre l'Angleterre en effectuant cette course vers le premier poteau. Il le fait tout le temps. Il est toujours là, faisant ce mouvement à travers les défenseurs", a-t-il analysé, sur Sky Sports.

"En ce qui concerne [Bruno] Fernandes, Manchester United a quatre joueurs dans ce domaine, mais celui qui bouge est le buteur, celui qui a l'instinct", a ensuite ajouté Gary Neville, avant de revenir sur le geste d'Edinson Cavani. "Contre Southampton, quand le ballon est sorti vers la gauche, vous pensez que Cavani va entrer. Vous ne pouvez pas croire que Southampton, avec trois joueurs autour de lui, n’ait pas été en corps à corps pour gérer la course. Au moment où il se présente, il est l'un des meilleurs du secteur. Cavani le fait depuis des années", a-t-il estimé. Selon lui, l'attaquant uruguayen avait toutes les caractéristiques pour prospérer à l'équipe de Sir Alex Ferguson.

De plus en plus apprécié Outre-Manche, Edinson Cavani s'est en tout cas réveillé au pire des moments pour le Paris Saint-Germain... Mercredi soir, il recroisera la route de son ancienne équipe à Old Trafford, en Ligue des Champions. Une occasion en or de prendre sa revanche après une fin d'aventure en dents de scie ?