Ole Gunnar Solskjaer : "Quel travail ils ont fait !"

Déjà vainqueurs sur la pelouse du Parc des Princes en ouverture (1-2), les Red Devils ont confirmé leur regain de forme du moment, mercredi soir. Cette fois opposé à Leipzig, récent demi-finaliste de la C1 à Lisbonne, Manchester United n'a fait qu'une bouchée des Allemands et s'est largement imposé (5-0). Un match référence pour les Anglais.

Ainsi, c'est un Ole Gunnar Solskjaer tout heureux qui s'est présenté en conférence de presse d'après match, particulièrement fier de la prestation de ses joueurs. "Quel travail ils ont fait, parce que qu'est-ce qu'ils vous font travailler, Leipzig. Leur pressing, leur contre-pressing, leur intensité, il a vraiment fallu qu'on aille puiser loin et qu'on travaille dur les uns pour les autres. Mais quand on mène, des espaces finissent par s'ouvrir. On a fait quelques changements aujourd'hui en prévision de dimanche (contre Arsenal en Championnat où Manchester est 15e), parce qu'il faudra être prêt. On a un match en retard par rapport aux autres, donc on a besoin de points", a ainsi confié le Norvégien, satisfait.

De plus, l'entraîneur des Red Devils est revenu sur le match de son attaquant Marcus Rashford, entré à l'heure de jeu et auteur d'un triplé. "Il est rentré et a bien joué. L'impact, c'est ce qu'on attend des remplaçants. Mais ce n'est possible que si les autres ont posé les fondations", a estimé le technicien. Soirée parfaite à Old Trafford.