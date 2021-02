"Manchester City a la meilleure équipe d'Europe"

Après le match nul face au Benfica (1-1), lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa, Mikel Arteta a donné un aperçu du match contre Manchester City, comptant pour la 25e journée de Premier League.

L'entraîneur d'Arsenal a rendu hommage aux Citizens : "Le football qu'ils jouent et la constance des résultats ne me laissent aucun doute: Manchester City est actuellement la meilleure équipe d'Europe. Evidemment ils ont des faiblesses, toutes les équipes le savent, mais ce n'est pas facile de les trouver car elles sont très fortes défensivement", a déclaré l'entraîneur londonien. Avec Arsenal qui pointe à la 10e place, avec 34 points, à 6 points de la zone de qualification pour les compétitions européennes, Arteta a assumé le rôle décisif de ce match : "C'est à partir de ces matches que nous pouvons définir notre saison, nous pouvons créer ici un élan qui nous poussera vers le haut du tableau. Même ainsi, la marge d'erreur est minime et nous devons bien faire les choses", a-t-il conclu.