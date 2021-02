Manchester City à la recherche du 20/20

Après une victoire importante contre Mönchengladbach en Ligue des champions, Manchester City se tourne à nouveau vers la Premier League, dont il est l'incontestable leader pour le moment.

Intraitable cette saison, Manchester City semble filer droit vers le titre de champion d'Angleterre et compte déjà 10 points d'avance sur Manchester United et Leicester, deuxième et troisième du classement.

C'est un total de 13 points d'avance que comptent les Citizens sur leur adversaire du jour, West Ham. Les Hammers, dans une forme remarquable depuis la fin d'année 2020, rêvent de Ligue des champions et ont réussi à se hisser à la quatrième place du classement après une victoire contre Tottenham le week-end dernier.

Mais si rien n'est joué dans une saison si complexe que la saison actuelle, les Citizens vont surtout viser une marque impressionnante aujourd'hui. Car une victoire contre l'équipe londonienne serait une vingtième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

20/20, c'est la copie parfaite que vise Pep Guardiola pour ses élèves ce samedi. Manchester City n'a plus perdu depuis le 21 novembre dernier, contre les Spurs de José Mourinho. Il s'agit d'ailleurs de l'une des deux seules défaites des Skyblues cette saison (l'autre étant une défaite contre Leicester en septembre).

Une vingtième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et une quatorzième en Premier League pour se rapprocher un peu plus d'un nouveau titre de champion d'Angleterre.