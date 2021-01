Manchester City prend la tête en attendant son voisin

Manchester City rattrapait ce soir l'un de ses deux matches en retard en recevant Aston Villa. City, qui n'a plus perdu depuis le 21 novembre en championnat et une défaite contre Tottenham, a remporté ses huit derniers matches toutes compétitions confondues avant de recevoir le club de Birmingham et était donc plutôt confiant au coup de sifflet initial.

Les Citizens s'offraient d'ailleurs une première grosse opportunité dès la 4e minute. Sur un corner signé De Bruyne, le cuir est repris de la tête au deuxième poteau par Stones. Bernardo Silva peut frapper de près, mais Martinez s'offrait un superbe arrêt histoire de se mettre en jambes.

City continue de pousser et à la demi-heure de jeu, De Bruyne reçoit le cuir dans l'axe et ose une grosse frappe que dévie Mings. Sur un contre juste avant le repos, Foden est alimenté par De Bruyne sur la gauche de la surface et tente du droit, mais Martinez est toujours vigilant.

Manchester City, nettement supérieur à Aston Villa dans les échanges, n'avait néanmoins pas réussi à trouver la faille pendant 45 premières minutes. La défense des Villans a tenu malgré tous les efforts effectués par les attaquants des Sky Blues.

Les gants de Martinez allaient d'ailleurs chauffer dans le second acte. Car City repartait immédiatement à l'attaque. Peu après l'heure de jeu, on constatait une contre-attaque d'Aston Villa au terme de laquelle les Villans obtenaient un coup franc bien placé, mais Douglas Luiz, tirait dans le mur.

Deux minutes plus tard, le même Douglas Luiz avait une belle opportunité, mais butait sur un Ederson auteur d'une superbe parade sur sa droite.

Mais City allait finir par faire concrétiser sa domination en ouvrant le score. C'est Bernardo Silva qui allait trouver la faille à dix minutes du terme. Mings ratait son dégagement sous la pression de Rodrigo, qui servait l'ancien Monégasque, lequel tentait une superbe frappe du gauche qui faisait cette fois mouche.

Villa allait sombrer car dans la foulée, Dean Smith était exclu par Jon Moss pour avoir contesté le but des Citizens. Puis, sur un centre de Mahrez, Cash déviait de la main le cuir et City obtenait un penalty transformé par Gündogan. 2-0, le score n'allait plus évoluer et City fait une belle opération à domicile.