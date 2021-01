Eric Garcia positif au Covid-19

Le défenseur de Manchester City Eric Garcia a été testé positif au Covid-19, a révélé le club. L'équipe de Premier League a été touchée par une augmentation du nombre de cas récemment, ce qui a entraîné le report du match contre Everton quelques heures avant le coup d'envoi lundi dernier.

Il a été confirmé que le défenseur central de 19 ans et un membre du personnel sont les derniers à avoir contracté le virus, Garcia étant désormais le sixième joueur de Manchester City à être testé positif.

"Manchester City peut confirmer qu'Eric Garcia et un membre du personnel ont été testés positifs au Covid-19", peut-on lire sur le site web du club.

"Les deux membres du club vont maintenant observer une période d'auto-isolement conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine. Tout le monde au club souhaite à nos collègues un prompt rétablissement avant leur retour au travail, à l'entraînement et à la compétition."

Garcia est l'un des six joueurs de l'équipe première à avoir rendu un test positif à City au cours des dix derniers jours. Gabriel Jesus et Kyle Walker ont tous les deux contracté le coronavirus le jour de Noël, tandis que trois autres joueurs non identifiés ont dû s'isoler dans les jours qui ont suivi.

Dimanche, le club a publié une déclaration exprimant la déception après que l'arrière gauche Benjamin Mendy ait enfreint les restrictions de niveau quatre en participant à une fête du Nouvel An. City s'est engagé à ouvrir une enquête sur les agissements de l'international français après que la nouvelle de son mépris des règles ait été révélée.

Malgré l'augmentation du nombre d'affaires, le match de Premier League de City contre Chelsea devrait se dérouler comme prévu dimanche.

L'équipe de Pep Guardiola, invaincue depuis dix matches toutes compétitions confondues, compte sept points de retard sur le leader Liverpool à l'approche du match à Stamford Bridge, bien qu'elle ait deux matches de retard.

Chelsea est à égalité de points avec son adversaire du week-end, mais n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs en première division anglaise. Après la rencontre de dimanche, City affrontera son rival Manchester United à Old Trafford en demi-finale de la Carabao Cup mercredi.