Manchester City ferme la porte à Leo Messi

Les temps sont durs pour Leo Messi. Après un été mouvementé et une envie de départ qui a fait couler beaucoup d'encre, l'Argentin est finalement resté à Barcelone pour éviter les conflits. Cependant, la Pulga ne montre plus le même visage sur les terrains et a encore livré une bien terne performance ce week-end contre l'Atlético Madrid.

Pendant l'été, tout indiquait que Leo Messi allait rejoindre Manchester City s'il quittait le Barça. Les Citizens rêvaient de former à nouveau le duo Leo Messi-Pep Guardiola. Et si certains médias indiquaient dernièrement que City n'avait pas encore lâcher l'affaire, 'Sky Sport' assure désormais que City n'aurait plus l'intention de faire une offre au sextuple Ballon d'Or.

Pour 'Sky Sports', la journaliste Semra Hunter affirme que City aurait fermer la porte à une éventuelle arrivée de Messi à Manchester : "Selon les informations que j'ai, la porte est aujourd'hui fermée. Manchester City ne fera pas d'offre pour Lionel Messi."

"Ils ont des raisons : son âge, et le coût. Il se rapproche des dernières années de sa carrière, et se serait faire venir un Messi qui est différent de celui que nous avons vu lors des 17 dernières années à Barcelone", a confié la journaliste.

Le média anglais affirme que City n'aurait pas non plus les moyens d'assumer le salaire que Leo Messi, et encore moins en raison de la crise économique provoquée par la pandémie. Selon la journaliste citée, City devrait surtout se concentrer sur le recrutement de jeunes joueurs pour construire un projet durable.