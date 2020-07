Guardiola "confiant" avant le TAS

Exclu pour deux saisons des Coupes d’Europe pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, Manchester City, qui a fait appel devant le TAS, en saura plus le 13 juillet.

En attendant, le manager citizien Pep Guardiola dort sur ses deux oreilles. "Nous sommes prêts. Je suis très confiant et je pense que nous aurons le droit de jouer la Ligue des champions, parce que nous voulons rester sur le terrain ces prochaines années. Le 13 juillet, nous connaîtrons le résultat et j'espère que tous les salariés, les joueurs et tout le monde ici pourront continuer à développer ce club", a ainsi confié Guardiola, avant d'évoquer le récent choc remporté largement face au champion de Premier League, Liverpool (4-0).

"Chaque match est différent, mais j'ai beaucoup apprécié qu'on batte Liverpool de cette manière, a confié le coach catalan. Le football, c'est aussi une histoire de sentiments, de moments. Il y a des hauts et des bas, mais on peut dire qu'on vient de battre ce qui est peut-être, en ce moment, la meilleure équipe du monde. Cela montre qu'on en est capables", a ajouté l'ancien boss du Barça.