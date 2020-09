Gündogan positif à la Covid-19

Ilkay Gundogan est devenu le troisième joueur de Manchester City à être testé positif pour Covid-19 avant le premier match de Premier League contre les Wolves. Pour rappel, il y a un peu plus d'une semaine, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez avaient été testés positifs au Covid-19, et rapidement isolés du reste du groupe pour éviter toute contagion dans l'effectif de Pep Guardiola.