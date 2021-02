Kyle Walker nâ€™aimerait pas Ãªtre Ã  la place de Guardiola

On le disait fini, que son aventure avec Manchester City touchait à sa fin. Après un début de saison compliqué dans la lignée d’une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre l’OL, Pep Guardiola a réussi à retrouver la bonne formule pour remettre les Citizens dans le droit chemin. Après la claque mise à Liverpool, City est désormais en tête de la Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester United et un match en moins.

Pourtant, le club mancunien n’est pas épargné par les blessures notamment offensivement. Depuis le début de la saison, Sergio Agüero, Gabriel Jesus ou Kevin de Bruyne ont manqué à l’appel.

Kyle Walker admet qu'il «détesterait» être à la place de Pep Guardiola à Manchester City, estimant que son coach devait faire face à de nombreux maux de tête pour faire son onze vu la qualité de l’effectif mancunien.

Présent encore dans les quatre compétitions dans lesquelles ils étaient engagés en début de saison, les Citizens peuvent en profiter pour faire tourner l’effectif et ainsi offrir du temps de jeu à tout le monde. Mais Walker considère que c’est une tâche ingrate.

"Chaque joueur qui est aligné doit faire un bon match et ainsi faire pression sur ceux qui était titulaires avant afin que le coach puisse avoir plusieurs solutions et de la matière à traiter.", a déclaré Walker aux journalistes.

"Je détesterais être ce manager à cause du mal de tête que nous devons lui causer. Chaque onze qu’il aligne donne toujours satisfaction."

"Mais c'est un bon problème à avoir et cela montre à quel point ce club évolue. Nous voulons réaliser de grandes choses ici et nous espérons pouvoir le faire."

Il a ajouté: "À chaque match, nous l'abordons comme si c'était le dernier. Nous ne changeons rien et nous ne faisons rien de différent."

"Le manager se prépare de la même façon, que ce soit Swansea ou Liverpool, tout est fait dans le détail pour nous donner le plus d'informations possible avant de sortir sur le terrain."

"Nous continuerons simplement à prendre chaque match au fur et à mesure et j'espère que nous aurons quelques trophées à la fin de la saison. Nous allons simplement garder les pieds sur terre et continuer à travailler dur."