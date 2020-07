La stat qui honore David Silva

La sublime performance de David Silva contre Newcastle United l'a vu réussir une 10e passe décisive cette saison, un record qu'il a atteint lors de ses 10 campagnes à Manchester City.

Silva a été à l'origine du premier et du dernier but, marqués par Gabriel Jesus et Raheem Sterling, lors de la correction 5-0 infligée à Newcastle.

Il a également réussi un coup franc de 25 mètres, lui qui continue de briller avant son départ à la fin de la saison, bien que ce soit le premier match où le milieu de terrain ait marqué et fait une passe décisive depuis janvier 2016.

Sur sa décennie d'or,Silva, 34 ans, a accumulé un total de 121 passes décisives pour City depuis sa signature en provenance de Valence en 2010.