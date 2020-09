Manchester City lance un maillot special e-sport

Depuis plusieurs années, les clubs de football créent des équipes e-sport. Et un nouveau cap vient d'être franchi puisque Manchester City et son équipementier Puma viennent de dévoiler un maillot spécifique pour l'équipe e-sport du club mancunien.

Ce maillot est orné d'un motif cachemire inspiré du troisième maillot de Manchester City. Et selon le communiqué officiel, ce motif « est synonyme d'artistes des époques "Mod" et "Brit Pop" des années 1990 et a été un élément essentiel de la mode des jeunes dans les années 1960. »

Manchester City précise que ce maillot est déjà commercialisé mais en quantité limitée.

The new @mancityesports shirt is available to buy now – but be quick, there are only limited numbers!



SHOP https://t.co/AQZ3bI6BVs



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/UksgEWBQ3a