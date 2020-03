Leroy Sané confiant après son retour

La star de Manchester City, Leroy Sane, a déclaré qu'il se sentait en confiance après avoir accéléré son retour sur blessure avec l'équipe des moins de 23 ans du club.

Le jeune allemand n'avait plus joué depuis sa rupture des ligaments croisés, en août dernier lors du Community Shield contre Liverpool. Il sera resté sur la pelouse pendant 57 minutes avec la réserve, pour une victoire contre Arsenal (4-2).

"Je me suis senti très bien, a-t-il affirmé après coup. C'était bien d'avoir une idée générale de ce que ça fait de revenir sur le terrain et à quelle vitesse cela peut se faire. Il m'en manque encore pour être à 100% et au niveau auquel j'étais avant. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais de manière générale, tout va bien.

"Je me sens en confiance et je n'ai pas eu de problèmes, donc je suis heureux pour aujourd'hui. Bien sûr ce serait bien si je pouvais revenir aussi vite que possible du mieux possible, comme c'était avant. Mais je ne me mets pas beaucoup de pression pour y arriver. Je dois m'habituer au tempo et à la vitesse parce que quand vous êtres blessé pendant autant de temps que je l'ai été, vous devez vous mettre à la page", a-t-il assuré.