Les Reds perdent la tête après un nul face à Manchester City

Très attendu, le duel entre le champion d’Angleterre et le vice-champion s’est soldé sans vainqueur. Les deux équipes se sont livrées un combat âpres, avec des temps forts pour chacune d’entre elles, et au final elles se sont donc quittées en bons amis.

Avec ce nul, Liverpool en est désormais à cinq saisons de suite sans le moindre succès à l’Etihad Stadium. Néanmoins, l’équipe de Klopp met fin à une série de trois défaites consécutives chez les Sky Blues. Et, il est évident que le nul l'arrange nettement plus que la bande à Guardiola.

Les Eastlands ont encore été les plus proches de l’emporter cette fois-ci. Certes, ils ont cédé après seulement 13 minutes de jeu sur un prnalty de Mohamed Salah, sifflé suite à une faute de Kyle Walker sur Sadio Mané. Mais, leur réaction a été séduisante. Et ils auraient dû logiquement mener à la pause.

Gabriel Jesus a égalisé à la demi-heure du jeu, suite à un service de Kevin De Bruyne (31e). Le Belge aurait pu ensuite lui-même faire trembler les filets, mais il a manqué d’adresse. À l’image du pénalty qu’il loupe complètement juste avant la pause (42e). Liverpool était alors au bord de la rupture. Néanmoins, tout en étant secoués, les Merseysiders se sont, eux aussi, offert quelques opportunités de reprendre l’avantage. Alexander-Arnold a notamment buté sur Ederson à la 45e.

Le deuxième acte de cette rencontre a été mois spectaculaire que le premier. Cela n’a pas empêché les deux formations de s’offrir quelques escarmouches (Jesus 55e et De Bruyne 57e pour City, et Firmino pour Liverpool 56e). Le score n’a toutefois plus bougé. En manquant de s’imposer, Liverpool laisse la place de leader à Leicester. City, pour sa part, est 11e avec cinq points de moins.