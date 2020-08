Pep Guardiola regrette le manque de réalisme

Eliminé par l’Olympique Lyonnais, Manchester City faisait pourtant partie des favoris au titre final. Mais une fois de plus, la marche a été trop haute pour les Citizens qui ne verront pas les demies, comme c’est le cas depuis 2017. Cette défaite et cette élimination viennent finir une saison bien en deçà des standards mancuniens avec une Cup comme seul trophée.

Pep Guardiola a-t-il du souci à se faire ? Le choix de l’Espagnol de s’ajuster à la tactique lyonnaise avec une défense à trois dès le coup d’envoi a surpris. Mais pour lui, ce n’est pas la clé de ce revers.

« Je pense qu’on était à l’aise dans les quinze dernières minutes de la première mi-temps. La partie tactique n’est pas la chose la plus importante en Ligue des Champions, a-t-il confié en conférence de presse. Les Lyonnais étaient rapides sur les côtés et c’est pourquoi j’ai voulu mettre trois centraux. On a eu du mal dans les trente derniers mètres mais on a eu des occasions qu’on n’a pas réussies à concrétiser. »

Guardiola : « Je ne reviendrai pas sur la décision de l’arbitre »

Pour l’ancien coach du Bayern Munich, c’est avant tout un manque de réalisme qui a coûté à City la deuxième demie de son histoire. S’il a préféré ne pas en discuter, le raté de Raheem Sterling face au but vide de Lopes pour égaliser à cinq minutes de la fin est forcément dans toutes les têtes.

« Je ne l’ai toujours pas vu. On va parler avec les joueurs à l’hôtel. Ils étaient tous tristes. Ça fait partie du jeu, on peut faire un bon match mais il faut concrétiser les occasions. On a été mieux que Lyon dans beaucoup de domaines mais ça n’a pas été suffisant. » Pas sûr que dimanche, les quotidiens anglais titrent sur le manque de réalisme et Guardiola doit en avoir conscience. Désormais, il n’a plus de collier d’immunité et à l’image du Barça, il se pourrait bien qu’un grand ménage se prépare.