Baroud d'horreur pour l'OM

Face notamment à un Riyad Mahrez qui par deux fois a failli rejoindre ses rangs par le passé, l'OM se rendait sur le terrain de Manchester City pour le clou final d'un spectacle de pière qualité en Ligue des Champions.

Une compétition que le club marseillais retrouvait cette saison après une longue attente et où il n'a clairement pas fait bonne figure. Il était temps que ça s'arrête et pourquoi pas avec un joli lot de consolation, comme un strapontin pour la Ligue Europa où une victorie de prestige face à City et à ses stars.

Des stars, il y en avait, même face à une équipe remaniée de Manchester City. Une équipe citizienne qui a dominé à l'entame face à des Phocéens pusillanimes, mais qui sont peu à peu sortis de leur coquille, obtenant même des occasions.

On pense à Payet, quii à la demi-heure de jeu, pensait ouvrir le score d'une frappe du plat du pied droit, mais était signalé hors-jeu. Et en fin de première période, Sanson et Gueye butaient sur un Steffen fébrile. Mais rien n'allait être inscrit à la pause des deux côtés du pré et ce, malgré un Riyad Mahrez très remuant et avec qui la défense marseillaise a eu maille à partir à maintes reprises lors des 45 premières minutes.

C'était d'ailleurs toujours le cas en début de second acte, l'international algérien glissant subtilement un ballon à son collègue espagnol Ferran Torres. Ce denier ouvrait le score, sanctionnat un OM trop naif.

Au quart d'heure de jeu, l'OM allait encaisser une nouvelle réalisation mancunienne. Foden se chargeant de botter un corner pour Aké dont le coup de crâne était repoussé par un très bon Mandanda. Mais malheruesement pour le portier olympien, Sergio Agüero rôdait pour pousser le cuir au fond et enfoncer ainsi les visiteurs.

3-0, ce sera le score final après un ultime but signé Raheem Sterling en toute fin de rencontre. Et il symbolise bien l'innocuité de l'OM tout au long de son parcours continental depuis l'entame de la campagne. Le club phocéen n'était pas à sa place et cette élimination pourrait sans doute lui rendre service pour son exercice de Ligue 1, où les Olympiens ont montré de bien meilleures dispositions.

En revanche, l'équipe B de Manchester City a bien joué son rôle Le club des Eastlands comptabilise au total 16 points en phase de groupes de Ligue des Champions cette saison.