Manchester City n'oublie pas Leo Messi

Protagoniste d'un feuilleton long de plusieurs semaines au cours de l'été, feuilleton qui se sera finalement achevé à Barcelone pour l'Argentin, Lionel Messi devrait encore agiter le marché des transferts l'été prochain.

Tout le monde s'en souvient, cela restera comme l'un des faits marquants du mercato 2020, il y a quelques semaines Leo Messi annonçait son envie de quitter le FC Barcelone et semblait alors tout proche de signer à City. Après un énorme bras de fer avec le Barça, le sextuple ballon d'or est finalement resté en Catalogne. Mais ce n'est que partie remise pour des Citizens déterminés à s'attacher les services de la Pulga.

En effet, d'après le 'Manchester Evening News', City compte revenir à la charge lors du prochain mercato estival, les dirigeants du club auraient même déjà manifesté leur intérêt auprès du joueur pour la saison prochaine.

Si cette année, la clause libératoire du joueur (700 millions d'euros) avait fait office de bouclier pour les Barcelonais, en 2021 l'Argentin pourrait s'en aller libre faute de prolongation de contrat. De fait, le natif de Rosario est sous contrat avec le club espagnol jusqu'en 2021, les Catalans ne pourront donc le retenir si le joueur décide de partir.

À noter que le transfert avorté de Messi à City pourrait lui permettre d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du FC Barcelone, faisant de lui le joueur le plus capé du club devant le légendaire Xavi Hernandéz et ses 767 matchs sous le maillot blaugrana, l'Argentin en compte aujourd'hui 734, soit 33 de moins que l'espagnol.

Les Citizens proposeraient un contrat de 3 ans à Leo Messi et un salaire proche de celui qu'il perçoit à Barcelone, à savoir 50 millions d'euros annuels.