Manchester City veut s'offrir Tagliafico lors du mercato hivernal

Manchester City n'a pas fini de réajuster sa défense. Après ces deux énormes recrues estivales, Nathan Aké et Ruben Dias, et plus de 110 millions d'euros dépensés pour ces deux joueurs, City n'est pas comblé et souhaite renforcer son côté gauche.

Affaibli par la blessure de Zinchenko, le côté gauche de la défense repose sur les épaules de l'unique Benjamin Mendy, les Mancuniens veulent pallier ce problème.

Et, leur solution se nommerait Nicolas Tagliafico, défenseur gauche de l'Ajax Amsterdam. Si des discussions avaient déjà eu lieu cet été entre les deux clubs, elles n'ont pu aboutir et les Citizens semblent determinés à revenir à la charge dès cet hiver.

Les Skyblues devront débourser 40 millions d'euros s'ils souhaitent s'attacher les services de l'Argentin au prochain mercato.