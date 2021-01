Manchester City se défait d'United et file en finale

Manchester City a battu Manchester United 2-0 à Old Trafford ce mercredi et s'est assuré une place en finale de la Coupe de la Ligue anglaise.

Une équipe type des deux côtés sauf pour City qui jouait avec John Stones, peu utilisé cetet saison mais bien titulaire ce soir. Et c'est de làqu'est venu l'international anglaispour signer, à la 50e minute, le premier but du match, effectuant la déviation décisive à l'intérieur de la surface sur un coup franc frappé par Phil Foden sur le côté gauche. À la 83 ', le milieu de terrain brésilien Fernandinho, dans un excellent premier tir aux abords de la surface, a porté le score à 2-0 et a assuré la victoire de City.

​Ainsi, Manchester City, vainqueur de cette compétition à sept reprises, prend rendez-vous avec le club de Tottenham de José Mourinho, le 25 avril, en finale à Wembley.