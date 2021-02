City se qualifie sans forcer, Everton fait couler Tottenham

À l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, le leader de la Premier League affrontait le pensionnaire de seconde division (Championship), Swansea.

Et les hommes de Pep Guardiola se sont qualifiés sans trop forcer face aux Gallois de Swansea, et ont décroché une 15e victoire d'affilée toutes compétitions confondues.

Kyle Walker ouvrait le score après l'heure de jeu, sur un service de Rodri (30e). Le milieu de terrain espagnol délivrait une nouvelle passe décisive pour le deuxième but de son équipe, signé Raheem Sterling (47e), avant de sortir sur blessure un peu plus tard.

Gabriel Jesus profitait d'une erreur de la défense pour inscrire le troisième but, après un magnifique enchaînement (50e). En fin de rencontre, Whittaker réduisait le score (77e), mais cela n'a pas suffi à son équipe pour se relancer.

Match complètement fou entre Everton et Tottenham

De son côté, Everton a éliminé le Tottenham de José Mourinho, qui tombe un peu plus dans la crise. Au terme d'un match complètement fou à neuf buts, les Toffees se sont imposés.

Davinson Sanchez avait ouvert le score (3e) très tôt, mais Everton égalisait grâce à Dominic Calvert-Lewin (36e), avant de voir Richarlison donner l'avantage aux Toffees (38e), et Sigurdsson mettre le but du 3-1 sur penalty quelques minutes plus tard (43e).

Mais juste avant la pause, Eric Lamela permettait à Tottenham de garder espoir (45+3e). À l'heure de jeu, Davinson Sanchez y va de son doubler pour égaliser (57e). Richarlison redonnait l'avantage à Everton (68e), mais Kane égalisait à nouveau pour les Spurs (83e). C'est finalement Bernard qui donnait la victoire finale aux siens en prolongation (97e).