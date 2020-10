Manchester City veut prolonger Eric Garcia

Eric Garcia a annoncé qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec Manchester City, et c'est pour l'instant Barcelone qui semble le plus proche de recruter le jeune défenseur. Pourtant, Pep Guardiola garde l'espoir de le conserver et de lui faire signer un nouveau contrat.

Eric Garcia, formé à la Macia, est exactement le profil de joueur que Pep Guardiola apprécie, habile avec le ballon et intelligent.

'Independent' assure que le club va faire prochainement une offre de prolongation de contrat d'au moins un an, pour ne pas le voir partir libre.