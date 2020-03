Il avait été buteur lors du match aller, il a remis le couvert lors du match retour. Auteur de l'ouverture du score, Anthony Martial a largement contribué à la victoire de Manchester United face à Manchester City (2-0), ce dimanche, à Old Trafford, lors du derby.

En grande forme ces dernières semaines, le Français, notamment passé par l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, semble avoir atteint une certaine maturité dans le jeu. Motivé par l'Euro 2020 qui se profile ?

"La prochaine liste de Didier Deschamps ? Oui, j'y pense"

S'il peut logiquement prétendre à une convocation en Équipe de France, Anthony Martial est d'abord concentré sur ses objectifs avec les Reds Devils. Néanmoins, le natif de Massy ne saurait cacher son envie de retrouver les Bleus, lui qui espère convaincre Didier Deschamps de lui faire confiance.

"J'essaie de faire de mon mieux pour finir dans le top 4. Je vais essayer de marquer le plus de buts possible pour bien finir la saison. La prochaine liste de Didier Deschamps ? Oui, j'y pense. J'ai envie de faire l'Euro. On verra bien. Je fais mon job, c'est tout", a ainsi confié le Français au micro de RMC Sport. En renouvelant ce genre de performance, nul doute que le sélectionneur des champions du Monde 2018 ne devrait pas rester longtemps insensible...