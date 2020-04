Bruno Fernandes vit un rêve éveillé : "Je ne peux expliquer ce que je ressens sur le terrain"

Attendu de pied ferme à Manchester United l'hiver dernier, après avoir vu son transfert avorté l'été dernier, Bruno Fernandes a vite éteint les doutes autour de sa personne. L'international portugais a rapidement justifié le prix investi en lui (80 millions d'euros bonus compris) avec des performances plus que convaincantes lui ayant permis de remporter le titre du meilleur joueur du mois de février en Premier League.

Bruno Fernandes a accordé une interview au site officiel de Manchester United dans laquelle il est revenu sur ce rêve éveillé qu'il vit depuis son arrivée chez les Red Devils.

"Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c’était un rêve devenu réalité. Pour moi, depuis mon enfance, c’était un rêve de jouer pour Manchester United. J’ai déjà dit à tout le monde que Manchester United était et est l’un des plus grands clubs du monde. Quand j’étais plus jeune, vous regardiez les joueurs qui jouaient pour Manchester United et vous pouviez voir les plus grandes stars du monde (...) J’ai regardé Manchester avec plus d’intérêt lorsque Cristiano Ronaldo était ici, car c’est normal lorsque vous avez des joueurs portugais dans certaines équipes, vous les regardez plus que d’autres", a expliqué l'international portugais.

"Mais à ce moment-là, j’ai commencé à suivre Manchester différemment, car il y avait Cristiano, mais aussi Paul Scholes, Rooney, Giggs et vous aviez Roy Keane, Cantona avant. Il y avait beaucoup de joueurs… je ne sais pas… van Nistelrooy… je peux rester ici pendant des heures à vous dire tous les noms des joueurs de Manchester United. Il y avait aussi Nani, qui a joué avec moi. Vous avez de grandes stars qui jouent ici. Rejoindre Manchester United a été si facile parce que depuis que je suis enfant, c’était un rêve. Donc pour moi, faire un pas vers la Premier League et vers Manchester United était parfait", a ajouté le Red Devil.

"Je ressentais le soutien de mes coéquipiers"

Bruno Fernandes est surpris de jour en jour par la dimension du club mancunien : "Je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde, mais vous le réalisez dès votre arrivée. Tout m’a surpris. Vous attendez beaucoup quand vous venez dans un club comme Manchester United, mais quand vous arrivez et que vous voyez tout ce que vous voyez, les attentes sont faibles. Mes attentes étaient faibles. Tout est nouveau pour vous, c’est magnifique. Old Trafford, vous le savez est Old Trafford. C’est l’un des plus grands stades au monde, avec cette atmosphère. Dès le moment où vous faites votre premier pas sur le terrain, vous sentez l’atmosphère. Vous commencez le match, vous touchez le ballon, vous marquez, vous faites une passe, vous écoutez les fans. Ce moment est différent. Aucune attente ne peut expliquer ce que vous ressentez une fois que vous êtes sur le terrain".

L'international portugais est revenu sur son adaptation éclaire : "Diogo, bien sûr, a été l’un des joueurs les plus importants de cette période, car il m’a beaucoup aidé. Il parle portugais et il m’appelle pour ne pas que je reste seul à l’hôtel, donc lui, sa maman et sa famille m’ont beaucoup aidé, parce que je peux rester dans une maison avec d’autres personnes, avec des Portugais, pour moi, c’est plus facile. Les choses les plus difficiles sont faciles au début, car Diogo et sa maman m’ont beaucoup aidé. Donc je pense que Diogo a été l’un des joueurs les plus importants au début, mais tout le monde m’a beaucoup aidé".

"Je pense que mes débuts ont été faciles, car tout le monde a voulu m’aider. Chaque joueur m’a apporté son soutien. J’ai joué mon premier match et j’ai eu l’impression d’être là depuis le début de la saison, car tout le monde m’a traité comme si j’étais l’un d’entre eux. J’étais arrivé il y a deux jours, je ne m’étais entraîné qu’une fois et je jouais directement. Je ressentais le soutien de mes coéquipiers. C’était comme lorsque je ressentais le soutien de mes coéquipiers au Sporting où je jouais depuis plusieurs années. Je venais d’arriver ici et je sentais qu’ils avaient confiance en moi, ils me passaient le ballon. Pour moi, c’est le plus important", a conclu Bruno Fernandes.