Manchester United compte faire revenir 23 500 personnes à Old Trafford

Le match amical entre Brighton et Chelsea est le seul match en Angleterre a avoir pu acceuillir des supporters depuis l'interruption de la compétition l'année dernière.

Mais l'absence de supporters fait de plus en plus mal aux clubs, que ce soit économiquement ou pendant les matchs. Depuis plusieurs mois, les différentes directions travaillent donc d'arrache-pied pour trouver des solutions et faire revenir les supporters au stade.

Dernièrement, Manchester United vient d'annoncer vouloir faire revenir 23 500 personnes tout en maintenant les distances de sécurité.

C'est l'un des membres de la direction, Collete Roche, qui l'a confirmé: "Je suis convaincu que nous pouvons acceuillir les supporters en toute sécurité. C'est étrange que les gens puissent se réunir dans un restaurant ou un avion mais ne peuvent pas aller au stade."

"Cela fait 2 mois que nous travaillons avec le gouvernement pour mettre en place les moyens nécessaires."