Manchester United demanderait 53 millions de livres pour Pogba

Si Manchester United est en crise actuellement, ce n'est évidemment pas uniquement la faute de Paul Pogba, mais ses prestations n'arrangent pas les choses. Fantomatique dans un marasme collectif, il est bien connu que le Français a des envies d'ailleurs, et notamment du Real Madrid.

D'après les informations de 'Mirror', Manchester United serait prêt à se séparer de lui et attendrait une offre de 53 millions de livres.

Man Utd 'slash Paul Pogba asking price' to £53m with midfielder 'set for transfer' https://t.co/nfNPXT8p1A