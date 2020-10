Dimitar Berbatov répond aux détracteurs de David de Gea

David de Gea est de retour "en pleine forme", selon l'ancienne gloire de Manchester United, Dimitar Berbatov. Décisif sur la pelouse du Paris Saint-Germain, mardi soir, en Ligue des Champions (1-2), le gardien des Red Devils a offert la meilleure réponse possible aux critiques "ridicules" qui ont vu certains le radier ces derniers mois.

"Les erreurs ne font pas de lui un mauvais joueur du jour au lendemain"

L'Espagnol sera le premier à admettre que ses standards ont légèrement glissé en 2019-20, avec des erreurs malheureuses à son actif. Mais De Gea a cependant été un modèle de cohérence pendant une grande partie de son séjour en Angleterre. On s'attendait donc à ce que sa capacité incontestable finisse par briller à nouveau. C'est chose faite.

Dimitar Berbatov fait partie de ceux qui se réjouissent de la renaissance de De Gea, qui est survenue depuis que Dean Henderson a été accueilli à Manchester pour offrir une plus grande concurrence dans les cages. "David de Gea était en pleine forme, ce que j'étais très heureux de voir, et c'est bon de voir l'équipe jouer comme ça", a déclaré l'ancien attaquant du club à Betfair, après la belle victoire anglaise au Parc des Princes. "J'ai été honnêtement ravi pour David, il a réalisé des arrêts incroyables".

"Il répond à ses critiques de la bonne façon, sur le terrain plutôt qu'avec des mots, et j'espère que c'est le signe qu'il a mis ses problèmes derrière lui maintenant. Essayer de nier qu'il est un grand gardien de but est ridicule, les erreurs ne font pas de lui un mauvais joueur du jour au lendemain", a ensuite ajouté Dimitar Berbatov. La différence entre un bon et un grand gardien se fait sur la régularité au très haut niveau. Désormais, à l'Espagnol de poursuivre sur sa lancée lors des prochains mois pour confirmer son renouveau.