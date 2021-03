Manchester United et Chelsea se neutralisent

Le nul n'a arrangé personne ce dimanche après-midi sur la pelouse de Stamford Bridge, alors que Chelsea et Manchester United se sont quitté sans le moindre but inscrit.

Il y a pourtant eu une bonne intensité à Londres pour cette affiche de la 26e journée de Premier League, mais pas de but. Chelsea était pourtant bien lancé en première période.

Les Londoniens ont cherché à surprendre les Red Devils en début de rencontre mais les joueurs de Solskjaer se sont réveillé petit à petit, après que la VAR ait refusé un penalty en leur faveur pour une possible main de Hudson-Odoi dans la surface (16e).

David de Gea s'est à nouveau fait peur à la demi-heure de jeu en ratant sa relance, mais Giroud se précipitait et manquait le cadre (32e). Une frappe de Bruno Fernandes est déviée en fin de première période (42e), juste avant un centre dangereux de Daniel James (43e).

En seconde période, les deux équipes se sont répondu. Mais David de Gea réalisait un arrêt incroyable devant Hakim Ziyech (49e), avant de voir Edouard Mendy lui répondre un peu plus tard en repoussant une frappe de McTominay (61e).

Chelsea a continué de pousser en fin de rencontre mais les joueurs de Thomas Tuchel ont gâché plusieurs opportunités en fin de match. Les deux équipes se sont finalement quitté sur un score de parité.

Un score de parité qui n'arrange personne, puisque Manchester United laisse Manchester City à douze points devant lui et ne profite pas non plus de la défaite de Leicester, et que Chelsea manque l'opportunité de reprendre sa place dans le Top 4 et de doubler West Ham.