Manchester United et Liverpool ont commencé les entraînements en groupes

L'objectif de la Premier League est de reprendre le championnat le 1er juin. Pour le moments, les clubs anglais ont pu reprendre les sessions de travail, par petits groupes uniquement.

Cependant, des formations telles que Chelsea, Newcastle et West Ham, ont déjà fait leur retour ce mardi sur les terrains.

Ce mercredi, le Reds se sont retrouvés lors d'une session matinale. Après ce premier entraînement, Jürgen Klopp s'est dit heureux de retrouver les terrains de jeu et s'est montré en faveur d'une reprise de la Premier League.

En ce qui concerne Manchester United, les Red Devils ont participé à une séance intense, mais dans une bonne ambiance.

Les entraînements font leur retour en Premier League. 748 joueurs et employés se sont soumis aux tests de Covid-19. Trois cas ont été testés positifs à Watford, un à Burnley et deux dans une équipe non dévoilée.