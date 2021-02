Manchester United et Liverpool sur le dossier Raphinha

Raphinha a piqué l'intérêt de plusieurs clubs après avoir quitté Rennes pour Leeds United l'été dernier, Manchester United et Liverpool menant la course pour l'ailier brésilien qui représentait Vitória de Guimarães (2015-2018) et Portugal Sporting (2018-2019).

Selon 'SportItalia', le joueur de 24 ans est référencé à Old Trafford et à Anfield en vue d'un transfert l'été prochain.

Raphinha a été l'un des joueurs en évidence dans l'équipe dirigée par Marcelo Bielsa (10e classé en Premier League), ayant participé à 21 matchs cette saison au cours desquels il contribue avec 5 buts.