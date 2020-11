Manchester United fou de Raphaël Varane

Critiqué en ce début de saison, Manchester United renouvelle, petit à petit, son effectif. Le journal local, 'Manchester Evening News', informe que les mancuniens seraient disposés à sortir le chéquier pour recruter le champion du monde 2018, Raphaël Varane.

Le défenseur central ne se sentirait plus à l'aise au Real Madrid après quelques erreurs, des contre son camp et manque de concentration, l'heure est à la nouveauté. De plus, le club Merengue souhaite absolument recruter Kylian Mbappé. Raphaël Varane pourrait largement contribuer à cet achat. Pour Manchester United, la charnière Maguire-Lindelof n'est pas au niveau et le champion d'Espagne en titre pourrait justement changer la donne.