Gary Neville voit très grand pour Mason Greenwood

Gary Neville a été énormément impressionné par les performances du jeune attaquant depuis son apparition dans l'équipe première des Red Devils.

Mason Greenwood est la star montante la plus brillante de la Premier League, selon Gary Neville, qui insiste sur le fait que l'attaquant de Manchester United "peut être tout ce qu'il veut être".

Depuis la signature de son premier contrat professionnel avec les Red Devils, en octobre 2018, Mason Greenwood s'est imposé comme un joueur clé de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Le patron norvégien a placé sa confiance dans le joueur de 18 ans pour être l'un de ses éléments de premier choix, aux côtés de Marcus Rashford et Anthony Martial, après avoir débarqué Romelu Lukaku et Alexis Sanchez à l'Inter l'été dernier.

Mason Greenwood n'a pas déçu, inscrivant 14 buts en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison, et malgré le fait que c'est principalement en sortie de banc qu'il parvient pour l'heure à briller, il a été largement salué pour son impitoyabilité et son sang-froid dans les derniers mètres.

L'adolescent a déjà été pressenti pour une convocation avec l'équipe de Gareth Southgate en Angleterre, tout en étant comparé à l'ancien attaquant de United Robin van Persie, qui a presque à lui seul permis au club de remporter son dernier titre de Premier League, en 2012-13.

Gary Neville a décrit Mason Greenwood comme une "vraie affaire", et ne voit aucune raison pour laquelle il ne peut pas atteindre le plus haut niveau s'il continue sur sa trajectoire actuelle.

Lorsqu'on lui a demandé de nommer le talent montant le plus prometteur dans l'élite, l'ex-défenseur de United a déclaré à 'Sky Sports' : "Je dirais Mason Greenwood. Il peut être tout ce qu'il veut être. Il a juste l'air d'avoir tellement de sang-froid et de qualité. Il est aussi très bon physiquement. S'il continue à émerger comme il l'a montré à certains moments cette saison, je pense que Manchester United a obtenu la vraie affaire."

L’ancien milieu de terrain de Tottenham et Liverpool, Jamie Redknapp, a ajouté : "Je me souviens avoir parlé à Nicky Butt il y a environ huit mois et il a dit que Mason Greenwood était le meilleur jeune joueur qu'il ait jamais vu à Manchester United. C'est une déclaration forte, compte tenu de tous les joueurs qu'ils ont produits, comme la classe de 1992. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas réaliser avec son rythme et sa puissance."

Mason Greenwood avait aidé United à entamer une série de 11 matches sans défaite avant que la saison en cours ne soit temporairement interrompue, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les Red Devils occupent la cinquième place au classement de la Premier League après 29 rencontres, trois points derrière Chelsea dans la course pour une place en Ligue des champions.